Полиция нашла похитителей собак Леди Гаги

Фото: instagram.com/ladygaga

Полиция Калифорнии задержала пять человек, причастных к похищению бульдогов Леди Гаги и нападению на их выгульщика. Об этом сообщает "Мир 24".

Как отметили в департаменте полиции Лос-Анджелеса, четверо из них являются членами известной городской преступной группировки. По мнению правоохранителей, целью злоумышленников был не Райан Фишер, выгульщик питомцев певицы, который получил четыре огнестрельных ранения в грудь, а именно животные ценной породы. Злоумышленников обвиняют в покушении на убийство.

В начале февраля неизвестные напали на Фишера, забрали двух из трех собак Гаги и скрылись на автомобиле. Животных певице вернули в конце зимы, их увидела на улице прохожая и привела в полицейский участок.

