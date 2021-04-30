Актер Ноэль Кларк лишился премии BAFTA после обвинений в домогательствах

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Актера Ноэля Кларка, известного по роли Микки Смита в сериале "Доктор Кто", лишили премии BAFTA из-за обвинений в домогательствах. Об этом сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что Британская академия кино и телевизионных искусств присудила актеру награду в начале месяца. Сразу после этого больше 20 женщин заявили о домогательствах с его стороны и рассылке интимных фотографий.

Сам Кларк женат и обвинения отрицает. "За свою 20-летнюю карьеру в работе я главными всегда считал инклюзивность и разнообразие, на меня никогда не жаловались", – отметил он, добавив, что приносит свои извинения, если кого-то обидел.

В марте этого года в скандал попал другой известный актер. Звезду Голливуда Арми Хаммера обвинили в изнасиловании. Заявившая об этом женщина рассказала, что это случилось в 2017 году. Она утверждала, что Хаммер насиловал ее на протяжении четырех часов, параллельно ударяя ее головой о стену.

