Пэрис Хилтон рассказала, как подверглась сексуальному насилию в школе

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Американская актриса и певица Пэрис Хилтон рассказала, как подверглась сексуальному насилию, когда находилась в школе-интернате. Слова Хилтон приводит The New York Times.

"Очень поздно ночью, это было около 3 или 4 часов, они приводили меня и других девочек в комнату и проводили медицинские осмотры", – рассказала актриса.

По ее словам, осмотры проводили не медицинские работники, а посторонние люди. Кроме того, Хилтон не сразу поняла суть происходящего.

Актриса сообщила, что по прошествии многих лет вспоминает о случившемся. С возрастом она все больше понимает, что действия по отношению к ней были сексуальным насилием.

Отмечается, что Хилтон отправили в школу-интернат в 16 лет из-за тяжелого характера. Она пробыла там 11 месяцев.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли подала в суд на Брэда Питта, обвинив его в насилии.

По словам актрисы, ссора произошла в 2016 году в частном самолете. Из заявления Джоли следует, что Питт схватил одного из их детей за горло, а другого ударил по лицу. Актриса также заявила, что и в отношении нее бывший супруг совершил насильственные действия. Указывается, что Питт схватил Джоли и тряс ее, а затем толкнул в стену ванной.

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