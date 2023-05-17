"Тайны кино": "Цыган", "Любовь земная", "Любить по-русски"

Известный советский актер Евгений Матвеев принял решение стать режиссером только для того, чтобы была возможность работать. Его дебютом стал фильм "Цыган". Позже Евгений Семенович признавался, что, не обучавшийся ремеслу постановщика, он многое делал по наитию. Но делал искренне, вкладывая сердце и душу. А по-другому, кажется, и не умел.

Какая беда заставила актера Евгения Матвеева обратиться к профессии режиссера? Почему худсовет не хотел утверждать Зинаиду Кириенко в киноленту "Любовь земная"? Кто помог Евгению Семеновичу снять продолжение картины "Любить по-русски"? И как актер Матвеев стал самым народным режиссером? Ответы на эти вопросы – в программе "Тайны кино".