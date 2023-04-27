Вышел тизер второго сезона продолжения "Секса в большом городе", где показали Эйдана

Видео: youtube.com

Кэрри Брэдшоу столкнется с бывшим женихом Эйданом в новом сезоне сериала "И просто так", который является продолжением "Секса в большом городе". Трейлер второго сезона стриминговый сервис HBO MAX опубликовал на YouTube.

В новом ролике показано, как будут развиваться романтические и семейные отношения героинь во втором сезоне. Так, Кэрри (Сара Джессика Паркер) встретит Эйдана (Джон Корбетт) после потери супруга. Ее лучшие подруги Миранда (Синтия Никсон) и Шарлотта (Кристин Дэвис) ведут обеспеченную жизнь в Нью-Йорке, а дочь-подросток Шарлотты Лили удивляет мать новыми заявлениями.

Премьера новых серий состоится 23 июня.

В марте прошлого года стало известно, что сериал "И просто так" о подругах, живущих в Нью-Йорке, продлили на второй сезон. Такое решение приняли продюсеры HBO Max в связи с успехом сиквела. Премьера стала самой просматриваемой среди оригинальных проектов платформы и оказалась в первой десятке популярных дебютов HBO Max.

В центре сюжета сериала три подруги – Кэрри, Шарлотта и Миранда – спустя 20 лет после основных событий сериала. К ролям вновь вернулись Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Ким Кэттролл, сыгравшая четвертую подругу – Саманту, – в шоу не появится.

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