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культура

12:47

Продолжение сериала "Секс в большом городе" продлили на второй сезон

культуракино

Фото: кадр из сериала "Секс в большом городе"; режиссер – Майкл Патрик Кинг; производство – HBO Original Programming

Сериал "И просто так", который является продолжением "Секса в большом городе", продлили на второй сезон, сообщает "Газета.ру".

Решение о продлении истории о подругах, живущих в Нью-Йорке, приняли продюсеры HBO Max в связи с успехом сиквела. Премьера стала самой просматриваемой среди оригинальных проектов платформы и оказалась в первой десятке популярных дебютов HBO Max.

В центре сюжета сериала три подруги – Кэрри, Шарлотта и Миранда – спустя 20 лет после основных событий сериала. К ролям вновь вернулись Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Ким Кэттролл, сыгравшая четвертую подругу – Саманту – в шоу не появится.

Ранее создателей сериала "И просто так" обвинили в антисемитизме из-за слов о холокосте. Волну гнева и возмущения вызвала сцена, где к героине Шарлотте приходят гости. Внезапно Энтони, пожаловавший со своим другом, спрашивает о еврейском ужине и называет холокост вымыслом.

В Сети раскритиковали продолжение "Секса в большом городе" за фразу о россиянах

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