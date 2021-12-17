В Сети отреагировали на обвинения звезды "Секса в большом городе" в изнасилованиях

Звезду сериалов "Секс в большом городе" и "Закон и порядок" Криса Нота обвинили в изнасилованиях. Две незнакомые друг с другом женщины утверждают, что инциденты с участием 67-летнего актера произошли в 2004 и в 2015 годах. Нот их слова категорически отрицает. Расскажем, почему секс-скандал разразился только сейчас и как на него отреагировали в Сети.



Фото: Evan Agostini/Invision/AP



"Стянул штаны и стоял передо мной"

О принуждении к сексу 40-летняя Зои и 31-летняя Лили рассказали изданию The Hollywood Reporter. Журналисты изменили их настоящие имена, чтобы сохранить конфиденциальность. Издание утверждает, что женщины не знакомы друг с другом и обратились в редакцию с разницей в несколько месяцев. По их словам, болезненные воспоминания обострились после известий об участии Криса Нота в сериале "И просто так…" – продолжении "Секса в большом городе".

По словам Зои, в 2004 году она работала в Лос-Анджелесе в фирме, с которой сотрудничал актер. Якобы он постоянно флиртовал с девушкой. Зои рассказывает, что, оказавшись однажды в его квартире, Нот ее поцеловал. Она уверяет, что после этого он потащил ее к кровати и принудил к сексу. На вопрос, почему Зои молчала об этом раньше, ответила, что в тот момент побоялась потерять свою работу.

Вторая девушка – Лили – утверждает, что в 2015 году работала официанткой в одном из ночных клубов Нью-Йорка, года встретила Нота. По ее словам, после ужина с актером они вместе оказались у него дома.

"Он пытался заигрывать со мной. Я отнеслась к этому с осторожностью. Ведь он старше меня. Он продолжал пытаться, пытаться и пытаться, и мне следовало сказать нет, быть более твердой и уйти. А потом следующее, что я помню, он спустил штаны и стоял передо мной", – поделилась она.

Лили утверждает, что после случившегося чувствовала себя ужасно. Якобы Нот еще несколько раз звал ее на свидание, но женщина находила поводы, чтобы отказать актеру. К слову, Нот на тот момент уже был женат на актрисе и предпринимателе Таре Уилсон, с которой живет до сих пор.

Крис Нот уже отреагировал на обвинения в свой адрес. Рассказанные женщинами истории актер назвал ложью.





Крис Нот актер Эти истории могли произойти 30 лет назад или 30 дней назад. Нет всегда означает нет – это та грань, которую я не переступал. Встречи происходили по обоюдному согласию.

Актер добавил, что не понимает, почему эти истории получили огласку именно сейчас. Однако он уверяет, что не насиловал этих женщин.

В полиции Лос-Анджелеса подчеркнули, что на сегодняшний день расследования обвинений Нота в изнасилованиях не ведется.



Фото: Casey Curry/Invision/AP

Пил и приставал на съемках?

Через несколько часов после публикации претензий в адрес Криса Нота одна из компаний по производству тренажеров удалила рекламу с участием актера. Ее представитель объяснил журналистам, что необходимо серьезно относиться к каждому обвинению в сексуальном насилии. В компании подчеркнули, что на момент выхода ролика ничего не знали о ситуации.

"Поскольку мы стремимся узнать больше, мы прекратили продвижение этого видео и заархивировали соответствующие сообщения в социальных сетях", – рассказал представитель производителя.

О своем опыте общения с Крисом Нотом в Instagram рассказала его коллега по съемочной площадке сериала "Закон и порядок" актриса Зои Листер-Джонс. Она вспомнила, что во время работы официанткой в одном из клубов, которым владел актер, он постоянно домогался женщины-промоутера.

"В том же году меня пригласили сниматься в сериал "Закон и порядок", и это был первый эпизод, когда Нот вернулся туда в качестве детектива. Он был пьян на съемочной площадке. У него были 22 унции пива под столом, которые он пил между дублями", – утверждает Листер-Джонс.





Зои Листер-Джонс актриса А один раз он подошел ко мне, обнюхал шею и прошептал: "Ты хорошо пахнешь". Я тогда ничего не ответила.

Актриса добавила, что Нот в общении с женщинами использовал образ "мужчины мечты", которым он запомнился по роли мистера Бига в "Сексе в большом городе". Теперь же зрительницам пришлось столкнуться с суровой реальностью, резюмировала коллега Нота.



Фото: AP Photo/Stuart Ramson

"Мало доказательств"

Секс-скандал с участием Криса Нота бурно обсуждают в соцсетях. Многие пользователи связали ситуацию с сюжетным поворотом сериала "И просто так...", где полюбившийся поклонникам мистер Биг умирает в первой же серии.

"Не могу не задаться вопросом: сценаристы убили Бига из-за обвинений или у Криса Нота просто плохая неделя?" – задается вопросом пользователь Twitter под ником Julsie.

Другие комментаторы после новости об обвинении в изнасилованиях припомнили скандал с бывшей спутницей актера, моделью Беверли Джонсон. По Сети гуляет скан газетной статьи из 90-х годов, где она обвиняет Нота в неконтролируемой ревности, избиениях и угрозах убить ее собаку.

"Я помню, как Беверли Джонсон обвинила Криса Нота в жестоком обращении с ней, когда они встречались, так что эти обвинения меня не шокируют..." – делится пользователь с ником Slim Belushi.

Многие комментаторы, говоря о скандале с участием звезды "Секса в большом городе", не стесняются в выражениях.

"Очень подробные и подтвержденные рассказы двух женщин, нападения с разницей в десятилетия… Крис Нот отвратителен", – негодует пользователь с ником Mh.

Однако далеко не все разделяют мнение, что выдвинутых обвинений достаточно для того, чтобы признать актера виновным в изнасилованиях.





пользователь Twitter с ником Sean Крис Нот прямо сказал, что все это неправда ... Разве мы не торопимся с выводами, учитывая, что доказательств, которые у нас есть против него в данный момент, очень мало?

Пользователи, поддержавшие Нота в этой ситуации, негодуют, что в современном мире в первую очередь верят жертвам. При этом говорить о причастности актера можно, только когда это будет доказано, призывают комментаторы.

