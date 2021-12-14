Продолжение сериала "Секс в большом городе" побило рекорд в первый день после релиза

Фото: кадр из сериала "Секс в большом городе"; режиссер – Майкл Патрик Кинг; производство – HBO Original Programming

В первый день после релиза сериал "И просто так…", который является продолжением "Секса в большом городе", продемонстрировал рекордные показатели на стриминговой платформе HBO Max. Об этом сообщает издание The Wrap.

За сутки первые эпизоды сериала заняли лидирующие позиции по просмотрам среди всех фильмов и сериалов, выходивших на платформе.

В центре сюжета сериала три подруги – Кэрри, Шарлотта и Миранда – спустя 20 лет после основных событий сериала. К ролям вновь вернулись Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Ким Кэттролл, сыгравшая четвертую подругу – Саманту – в шоу не появится.

Ранее сообщалось, что на Манхэттене будут сдавать квартиру Кэрри из "Секса в большом городе". На сервисе бронирования появилось объявление с кадрами жилья, в котором воссоздали гардероб с огромной коллекцией туфель, рабочее место журналистки, спальню с большой кроватью и старый проводной телефон.

