На Манхэттене сдадут квартиру Кэрри из "Секса в большом городе"

На Манхэттене будут сдавать квартиру Кэрри из "Секса в большом городе". На сервисе бронирования появилось объявление с кадрами жилья, в котором воссоздали гардероб с огромной коллекцией туфель, рабочее место журналистки, спальню с большой кроватью и старый проводной телефон.

Двое счастливчиков из десятков тысяч фанатов смогут снять ее за 23 доллара. В среднем аренда двушки в этом районе стоит 200 долларов в сутки.

Арендаторов лично поприветствует Сара Джессика Паркер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.