Врач рассказал, что делать при недостаточном количестве антител

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-инфекционист Евгений Тимаков не рекомендует снова делать прививку россиянам, у которых уровень антител ниже 300. Данное количество исследователи признали достаточным для полной защиты от "Дельта"-штамма коронавируса, сообщает Life.ru.
"Чтобы защититься от первоначального штамма – "уханьского", достаточно было 150 антител. Так как появился более активный и более заразный штамм, понятно, что титр нужен еще выше. Большинство людей вырабатывают этот необходимый уровень (300 единиц) после вакцинации, особенно если человек вакцинировался и ревакцинировался", – пояснил вирусолог.
Тимаков считает, что более низкий уровень не говорит о том, что человек заболеет. Исследования говорят о том, что титр антител может снизиться, но увеличится их качество.
"У человека может быть меньше антител, но они будут качественнее. И идти срочно ревакцинироваться не надо. Есть регламентируемые сроки, и раньше чем через полгода это не имеет смысла", – добавил специалист.
Ранее россиянам назвали необходимый уровень антител для полной защиты от "Дельта"-штамма коронавируса. Об этом рассказал глава Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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