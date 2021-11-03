Врач объяснила высокую смертность от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Высокая смертность от коронавируса связана с тем, что многие пациенты поздно обращаются в больницу. Об этом заявила главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко в интервью телеканалу "Россия 24".
По ее словам, сейчас в основном циркулирует "Дельта"-штамм, который очень агрессивен. Из-за него пациенты попадают в больницу с уже тяжелым поражением легких.
"Люди не предполагают столь стремительного развития событий, который предполагает "Дельта"-штамм. Тут действительно два-три дня, и поражение легких может достичь 70%, чего не было в прошлые волны", – отметила Лысенко.
Специалист подчеркнула, что момент создания коллективного иммунитета был упущен. По ее словам, некоторые пациенты умирают в течение нескольких дней, а другие долгое время находятся в стационарах.
Лысенко рассказала, что сейчас в столице коронавирусом болеют много молодых людей. При этом среди вакцинированных и невакцинированных пациентов тяжело заболевших нет.
Эксперт напомнила, что симптомы коронавируса маскируются под многие вирусные инфекции, из-за чего многие путают COVID-19 с ОРВИ или пищевыми инфекциями. По ее словам, врачи опасаются сочетания гриппа и коронавируса, так как они могут протекать тяжело.
Ранее эксперт объяснил рост заболеваемости COVID-19 на фоне массовой вакцинации. По его словам, после вакцинации люди теряют бдительность и перестают соблюдать меры безопасности. Они начинают считать, что получили абсолютную защиту, поэтому перестают соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
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