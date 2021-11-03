Эксперт объяснил рост заболеваемости COVID-19 на фоне массовой вакцинации

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После вакцинации люди теряют бдительность и перестают соблюдать меры безопасности, из-за чего возрастает число зараженных коронавирусом. Об этом заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения Сантьяго Мас-Кома.

По его словам, после прививки люди считают, что получили абсолютную защиту, поэтому перестают соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

"С наступлением более низких зимних температур люди станут меньше времени проводить на улицах, что, в свою очередь, повысит риск заражения в закрытых помещениях вроде ресторанов, баров и так далее", – цитирует Мас-Кому "Лента.ру".

Он подчеркнул, что антитела после вакцинации сохраняются лишь некоторое время. Например, после мРНК-вакцин (Pfizer и Moderna) антитела существуют до шести месяцев, а после аденовирусных – около четырех.

Специалист также напомнил, что в организме человека есть так называемые клетки памяти, которые могут распознавать коронавирус. Однако из-за высокой заразности "Дельта"-штамма клетки не успевают срабатывать. Им нужно некоторое время для выработки антител.

Мас-Кома считает, что еще одной волны заболеваемости не будет, так как пока не было обнаружено штаммов коронавируса, превосходящих по заразности вариант "Дельта".

Ранее ученые выявили новое опасное последствие COVID-19. Они установили, что коронавирус может вызвать поражение внутреннего уха, которое влечет проблемы с вестибулярной функцией и слухом.

