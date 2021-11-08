В Башкирии будут пускать в гипермаркеты только привитых и переболевших COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Башкирии ужесточат меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Башкортостане с 10 ноября посетить гипермаркеты и другие торговые помещения площадью более 1 тысячи "квадратов" можно будет только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19", – рассказали в местном Оперштабе.

Кроме того, зайти в торговые помещения можно будет, предъявив справку о перенесенном коронавирусе или медотводе. Также можно предоставить справку о медицинских противопоказаниях вместе с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19.

Власти объяснили новое решение большим числом посетителей в гипермаркетах.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда будет виден эффект от введения нерабочих дней в стране. По словам специалиста, выводы можно будет делать через одну-две недели, причем следует анализировать не число заболевших, а саму тенденцию по заболеваемости.

