В Башкирии будут пускать в гипермаркеты только привитых и переболевших COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Башкирии ужесточат меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
"В Башкортостане с 10 ноября посетить гипермаркеты и другие торговые помещения площадью более 1 тысячи "квадратов" можно будет только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19", – рассказали в местном Оперштабе.
Кроме того, зайти в торговые помещения можно будет, предъявив справку о перенесенном коронавирусе или медотводе. Также можно предоставить справку о медицинских противопоказаниях вместе с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19.
Власти объяснили новое решение большим числом посетителей в гипермаркетах.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда будет виден эффект от введения нерабочих дней в стране. По словам специалиста, выводы можно будет делать через одну-две недели, причем следует анализировать не число заболевших, а саму тенденцию по заболеваемости.
Песков заявил, что пока рано делать выводы об эффективности нерабочих дней
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