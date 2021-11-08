Инфекционист рассказал, когда будет виден эффект от нерабочих дней в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Эффект от нерабочих дней будет виден через неделю или две, заявил врач-инфекционист Николай Малышев РИА Новости.

Он рассказал, что на эффект будет указывать не количество заболевших. Обратить внимание необходимо на расчеты, которые укажут, является ли снижение заболеваемости случайностью или тенденцией.

При этом на данный момент, по словам медика, оценить пользу ограничений невозможно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что эффект от введения нерабочих дней в России из-за коронавируса будет понятен через неделю. Он сослался на слова Сергея Собянина, который заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом. По его словам, именно из-за этого не стали продлевать нерабочие дни.

При этом с 8 ноября в столице будет действовать ряд мер, направленных на сдерживание коронавируса.

В частности, с понедельника приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для непривитых и непереболевших людей старше 60 лет или страдающих хроническими заболеваниями. Помимо этого, доступ на концерты, развлекательные, культурные, спортивные и другие подобные мероприятия, в театры и музеи должен осуществляться только по QR-коду.