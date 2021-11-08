Сокращение срока действия QR-кодов для вакцинированных в РФ не обсуждалось – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сокращение срока действия QR-кодов для вакцинированных от коронавируса в России не обсуждалось и не обсуждается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Мы ничего на этот счет не слышали, информацией не располагаем. Мы знаем, что действительно связано с техническими работами. Сама система "Госуслуги" находится в постоянном процессе совершенствования. К сожалению, иногда этот процесс связан с такими сбоями. Ничего в этом страшного нет", – сказал представитель Кремля.

На вопрос о возможных планах изменения в будущем сроков действия QR-кодов Песков заявил, что данная тема не обсуждается и не обсуждалась.

Утром 8 ноября некоторые пользователи пожаловались на трудности при проверке сертификатов о вакцинации от коронавируса. После попытки зайти на сайт и проверить действие QR-кода появлялось сообщение "Запрашиваемая страница, к сожалению, не найдена". В других случаях срок действия кодов сократился вдвое.

Позже в Минцифры заявили, что изменение сроков действия QR-кодов на портале госуслуг связано с техническими работами. Сроки их действия остаются прежними. В министерстве подчеркнули, что QR-коды восстанавливаются, портал госуслуг работает в штатном режиме.