Врач оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Введение нерабочих дней в России для улучшения ситуации с коронавирусом дает свои результаты. В дальнейшем пандемия может выйти на плато с меньшим числом заболевших. Об этом ТАСС сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

При этом он подчеркнул, что для кардинальной борьбы с COVID-19 нужна массовая вакцинация в сжатые сроки.

По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в России выросло за сутки на 39 400. Число умерших возросло на 1 190.

"Буквально за неделю удалось достичь результатов. Если все будет хорошо, то ситуация будет как плато. Или одинаковые цифры будут, или будет некоторые снижение", – сказал эксперт.

При этом Жемчугов отметил, что лучше ограничения вводить на две недели, так как именно такой срок является инкубационным периодом для большинства штаммов коронавируса.

В России за последние сутки выявили 39 400 новых случаев COVID-19. Всего по стране подтвердились 8 834 495 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.