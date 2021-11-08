Врач оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Введение нерабочих дней в России для улучшения ситуации с коронавирусом дает свои результаты. В дальнейшем пандемия может выйти на плато с меньшим числом заболевших. Об этом ТАСС сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
При этом он подчеркнул, что для кардинальной борьбы с COVID-19 нужна массовая вакцинация в сжатые сроки.
По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в России выросло за сутки на 39 400. Число умерших возросло на 1 190.
"Буквально за неделю удалось достичь результатов. Если все будет хорошо, то ситуация будет как плато. Или одинаковые цифры будут, или будет некоторые снижение", – сказал эксперт.
При этом Жемчугов отметил, что лучше ограничения вводить на две недели, так как именно такой срок является инкубационным периодом для большинства штаммов коронавируса.
В России за последние сутки выявили 39 400 новых случаев COVID-19. Всего по стране подтвердились 8 834 495 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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