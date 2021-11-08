В России выявили 39 400 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 39 400 новых случаев коронавируса. В 3 422 (8,7%) из них болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришлось 4 982 случая, на Московскую область – 3 429, на Санкт-Петербург – 2 597, на Самарскую область – 1 736, на Воронежскую область – 799, на Республику Крым – 791, на Нижегородскую область – 787, на Свердловскую область – 732, на Красноярский край – 728, на Пермский край – 712, на Башкирию – 663, на Ростовскую область – 649, на Саратовскую область – 642, на Смоленскую область – 595, на Омскую область – 584.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 8 834 495 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наименьший прирост наблюдается в Республике Калмыкия – 0,14%, Республике Алтай – 0,21%, Камчатском крае – 0,22%.

За последние сутки в стране подтверждено 1 190 смертей, за весь период пандемии умерли 248 004 человека. За минувшие 24 часа выздоровели 25 582 человека, за все время – 7 587 560.

Ранее стало известно, какие заболевания увеличивают опасность коронавируса. Врач-пульмонолог Сергей Бабак напомнил, что COVID-19 вначале поражает легкие. При этом другие тяжелые болезни этого органа во много раз увеличивают опасность.