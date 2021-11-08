Вирусолог допустил появление в России "уходящего" от вакцин штамма коронавируса

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В России может появиться новый штамм коронавируса, имеющий возможность "уходить" от вакцин. Такое развитие событий допустил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Специалист подчеркнул, что такой штамм может возникнуть в любом государстве, где фиксируется много случаев заражения коронавирусом.

"Свойства нового штамма предсказать сложно. Он может быть "уходящим" от вакцин штаммом, например", – допустил Аграновский в интервью URA.RU.

Эксперт отметил, что в данный момент закреплению новой разновидности вируса мешает доминирование варианта "Дельта".

При этом новые штаммы коронавируса возникают постоянно, считает Аграновский. По его мнению, шанс на появление более выгодной для вируса разновидности увеличивается в результате заражения больших популяций.

Ранее россиянам назвали необходимый уровень антител для полной защиты от "Дельта"-штамма коронавируса. Об этом рассказал глава Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.