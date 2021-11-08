В Греции антиваксеры заплатили по 400 евро, чтобы вместо вакцины получить физраствор

Громкая история с антиваксерами произошла в Греции. Там порядка 100 тысяч человек заплатили врачам по 400 евро, чтобы вместо вакцины получить физраствор. Однако в итоге некоторым все же сделали настоящую прививку, сообщают местные СМИ.

Врачи якобы боялись потерять работу и тайно вкалывали Pfizer. Теперь невольно привитые оказались в затруднительном положении: либо сообщить о прививке против воли и признать факт взятки, за что могут назначить реальный срок, либо смириться с тем, что они все же привиты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.