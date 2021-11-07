Космонавт Антон Шкаплеров будет возглавлять МКС до весны 2022 года

Космонавт Антон Шкаплеров возглавил МКС до весны 2022 года. Командование космической станцией ему передал европейский астронавт Томас Песке. Он и еще трое членов экипажа возвращаются на землю. Перед их отлетом оба командира подписали специальный акт передачи полномочий, а в конце по традиции ударили в корабельный колокол.

Вместе с россиянином на орбите остались Петр Дубров и английский астронавт Марк Ванде Хай. На следующей неделе к ним должны присоединиться еще четверо. На станцию космонавтов доставит пилотируемый корабль Crew Dragon от компании SpaceX. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.