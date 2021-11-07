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Москва 24

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Наука

09:30

Космонавт Антон Шкаплеров будет возглавлять МКС до весны 2022 года

наука видео Иван Лозовой

Космонавт Антон Шкаплеров возглавил МКС до весны 2022 года. Командование космической станцией ему передал европейский астронавт Томас Песке. Он и еще трое членов экипажа возвращаются на землю. Перед их отлетом оба командира подписали специальный акт передачи полномочий, а в конце по традиции ударили в корабельный колокол.

Вместе с россиянином на орбите остались Петр Дубров и английский астронавт Марк Ванде Хай. На следующей неделе к ним должны присоединиться еще четверо. На станцию космонавтов доставит пилотируемый корабль Crew Dragon от компании SpaceX. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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