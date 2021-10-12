Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москвичам рассказали о популярных экомаршрутах для осенних прогулок, в ходе которых можно изучить городских животных и растения. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Природно-исторический парк "Битцевский лес" – Новоясеневский тупик, дом 1, строение 2. У начала тропы расположены вольеры с животными. Экомаршрут вдоль левого берега реки Битцы. Познакомьтесь с экосистемой рек", – говорится в сообщении.
Кроме того, семьям с детьми порекомендовали посетить парк "Кузьминки-Люблино", где можно найти ростомеры с изображениями зверей и птиц в натуральную величину. Смотровую и игровую площадки можно посетить в Серебряном бору на улице Таманской, доме 35, корпусе 2, и у озера Бездонного.
"Ландшафтный заказник "Теплый Стан" – улица Теплый Стан, напротив дома 7. Можно встретить белку, горностая, ласку. Природно-исторический парк "Тушинский" – улица Вилиса Лациса, дом 14. Здесь обитают птицы дубоносы и зайцы-русаки", – добавляется в сообщении.
Ранее специалисты Мосприроды призвали горожан не подкармливать белок на природных территориях столицы до наступления морозов. В противном случае у них притупятся природные инстинкты.
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