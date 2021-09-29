В Москве подвели итоги "Утиной переписи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты Мосприроды провели "Летнюю утиную перепись". Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

За три летних месяца на природных территориях в 223 выводках появилась 1 тысяча 189 птенцов.

"Среди них кряква – 173 выводка и 964 утенка, огари – 16 выводков и 102 утенка, камышница – 15 выводков и 52 утенка", – говорится в сообщении.

Также при переписи учитывались новорожденные птенцы озерной чайки, сизой чайки и крачки, которые входят в Красную книгу Москвы.

В июле департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы рассказал об уникальных утках на прудах парка "Царицыно". Птицы отличались необычным окрасом – одна была коричневая, еще две – коричневые с белой грудкой и еще две с зеленой головой.