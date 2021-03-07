Самую маленькую утку Москвы обнаружили в парке "Кузьминки-Люблино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чирков-свистунков, занесенных в Красную книгу Москвы, обнаружили в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Птиц заметили сотрудники Мосприроды, наблюдавшие за пернатыми, которые зимуют на незамерзающих полыньях. Волонтер и фотограф-натуралист Ирина Кулькина засняла чирков-свистунков на камеру.

Уточняется, что данный вид очень похож на крякв, но он отличается размером и окраской, а еще эта птица гораздо проворнее летает. Чирок-свистунок – это самая мелкая утка Москвы.

Они могут практически вертикально взлетать с воды благодаря форме и размеру крыла. Также они могут селиться на самых крохотных водоемах. В отличие от крупных крякв чирки-свистунки летают быстро и бесшумно.

Ранее большие стаи щеглов выявили в Москве, в природном заказнике "Жулебинский". По данным экспертов, шумные птицы регулярно посещают местные кормушки. Щеглов также видели в Измайловском лесопарке, в долине реки Сходни в Куркине и на некоторых других зеленых территориях столицы.