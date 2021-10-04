Москвичей попросили не подкармливать белок до наступления морозов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Специалисты Мосприроды призвали горожан не подкармливать белок на природных территориях столицы до наступления морозов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В теплое время года белки способны самостоятельно находить себе еду. Специалисты объяснили, что в противном случае у них притупятся природные инстинкты.

"Подкармливать можно исключительно с наступлением сильных морозов или после образования наледи на земле. В этот период можно принести к их кормушке сухофрукты, орехи (кроме миндаля), желуди, нежареные и несоленые семечки", – говорится в сообщении.

Москвичам напомнили, что нельзя кормить животных с рук, так как у белок острые зубы, а также они могут быть переносчиками опасных болезней.

В конце сентября специалисты Мосприроды провели "Летнюю утиную перепись". На природных территориях в 223 выводках появилась 1 тысяча 189 птенцов.

Также при переписи учитывались новорожденные птенцы озерной чайки, сизой чайки и крачки, которые входят в Красную книгу Москвы.

