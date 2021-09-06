Москвичей пригласили принять участие в акции "Листопад добрых дел"

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Мосприрода запускает экологическую акцию "Листопад добрых дел". Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"C 6 сентября по 31 октября каждый может сделать добрые дела для природы родного города: подготовить и развесить кормушки для птиц и белок, искусственные гнездовья, собрать лесные гостинцы для животных, навести порядок на природных территориях, создать социальную рекламу на природоохранную тематику", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что специалисты Мосприроды начали готовиться к зиме уже сейчас: они ремонтируют, мастерят и развешивают кормушки, искусственные гнездовья, запасаются едой подкормки животных, а также наводят порядок на природных территориях.
Москвичам, желающим помочь птицам и животным в период холодов, также советуют заблаговременно запасаться едой для них.
"Собрать припасы можно на своих дачных участках или в лесу, ведь на особо охраняемых природных территориях города это запрещено, если речь не идет об опавших плодах. Для снегирей высушите плоды рябины и боярышника. Для мелких лесных птиц засушите семена диких трав. Для подкормки соек, белок и дятлов в холода соберите желуди. Для зайчиков отложите сено и овес", – порекомендовали в департаменте.
Ранее в Минприроды попросили москвичей не подкармливать животных в преддверии холодов. В ведомстве отметили, что начинать подкормку лучше всего, когда в городе установится низкая температура воздуха и постоянный снежный покров.
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