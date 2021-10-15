Руины древнего туалета нашли в Иерусалиме

Фото: AP Photo/Yoli Schwartz/Israel Antiquities Authority via AP

В Иерусалиме во время раскопок нашли частный туалет возрастом 2 700 лет. Согласно выводам ученых, он принадлежал очень богатому человеку, сообщает "Мир 24".

Отхожее место подставляет собой помещение с камнем, посередине которого проделано отверстие. Там также находились черепки нескольких десятков сосудов. Археологи считают, что в них раньше были ароматные освежители воздуха.

Возле туалета специалисты обнаружили останки древнего декоративного сада. Ученые планируют тщательно изучить септик, чтобы узнать подробнее о режиме питания хозяина туалета.

Ранее в деревне Яньшао китайской провинции Хэнань археологи обнаружили сосуд с алкогольным напитком, возраст которого превышает 5 000 лет.

В каком состоянии сохранился напиток, ученые не говорят, однако они выяснили, что он создан с помощью ферментации злаковых культур. Один из участников раскопок объяснил, что находка свидетельствует о том, что с древних времен на территории региона, в котором, предположительно, зародилась китайская цивилизация, развивалось виноделие.