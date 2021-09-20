В самой длинной пещере мира обнаружили новые тоннели

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В Мамонтовой пещере, которая находится в штате Кентукки (США), геодезисты нашли новые проходы. Об этом сообщает "Мир 24".

Мамонтова пещера, являющаяся самой длинной пещерой мира, оказалась еще больше, чем раньше предполагали исследователи. Благодаря совместной работе местных жителей и добровольцев из Фонда исследования пещер (CRF) было обнаружено еще 13 километров проходов, общая протяженность системы составила 676 километров.

В Книгу рекордов Гиннесса пещера попала в 1969 году, тогда ее длина составляла 105 километров. В 1972 году сотрудники CRF выяснили, что между Мамонтовой пещерой и системой Флинт-Ридж есть связующие тоннели. Таким образом, длина проходов на тот момент составляла 232 километра.

Исследователи утверждают, что образование пещер появилось благодаря эрозии известняка. Подобное явление может происходить и в других породах, например в мраморе и гипсе, но не достигает подобных масштабов.

Ранее сообщалось, что в одной из пещер Кении археологи нашли погребальную яму с человеческими останками. Возраст находки отнесли к каменному веку.

