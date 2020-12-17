Группа туристов пропала в подмосковных пещерах Сьяны

20:43 (обновлено 17.12.2020 21:23)
Фото: vk.com/club11726366
Группа из 10 туристов, среди которых восемь детей, пропала в пещерах Сьяны в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Туристическая группа, вошедшая в пещеры Сьяны в городском округе Домодедово около 11 утра, не выходит на связь", – сказал собеседник агентства.
Как уточнил источник, инструктор направил детей в пещеры с одним взрослым, а сам остался у входа.
В Главном управлении МЧС Подмосковья сообщили, что туристы ориентировочно должны были выйти в 19:00. К поиску потерявшихся приступили спасатели.
По предварительным данным, в составе группы находились дети в возрасте от 9 до 12 лет.
На место пропажи туристов для координации работы спасателей выехал прокурор Домодедова.
Сьяновские пещеры являются крупнейшей системой в Московской области и занимают пятое место по величине в России. Общая протяженность ее ходов составляет 19 километров.
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