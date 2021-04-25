Группа французов провела 40 дней в темной холодной пещере ради науки

Фото: AP Photo/Renata Brito

Группа французских добровольцев провела 40 дней в пещере без света и контактов с внешним миром в рамках эксперимента по адаптации человека к необычным условиям. Об этом сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что участники, несмотря на непростые условия, хотели задержаться в пещере, чтобы завершить начатые там совместные проекты. После такого долгого пребывания в темноте им пришлось выходить наружу в солнцезащитных очках, чтобы не повредить глаза.

"Жизнь как будто поставили на паузу", – делились впечатлениями участники.

Эксперимент проводили в рамках проекта "Глубокое время", на который выделили 1,2 миллиона евро. Основной задачей было узнать больше о том, как люди могут адаптироваться к радикальным изменениям условий жизни и окружающей среды.

Ранее сообщалось, что группа из 10 туристов, среди которых восемь детей, пропала в пещерах Сьяны в Подмосковье.