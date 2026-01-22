ТАСС: самолет спецпредставителя США Уиткоффа вошел в воздушное пространство РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Самолет специального представителя президента США Стивена Уиткоффа вошел в воздушное пространство России, сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Рига", которая отвечает за авиатрафик над Латвией.

В службе пояснили, что самолет покинул воздушное пространство Латвии в районе контрольной точки IGORO в 21:44 по московскому времени и был передан на контроль диспетчерам России.



22 января представители США Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Москву с рабочим визитом для продолжения переговоров с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

Ожидается, что Путин обсудит с Уиткоффом вопрос использования замороженных в США российских активов в качестве взноса в "Совет мира". Как отмечал российский лидер, взнос средств на эти цели из замороженных активов РФ вполне возможен.