Владельцу обрушившегося в Новосибирске ТЦ предъявлено обвинение

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Следователи предъявили обвинение владельцу обрушевшегося торгового центра в Новосибирске Сергею Туркову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Речь идет о преступлении, предусмотренном статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человек".

Инцидент произошел в среду, 21 января. В результате ЧП пострадали два человека, еще один скончался в машине скорой помощи.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что ТЦ возвели самовольно. Вскоре владелец здания был задержан.