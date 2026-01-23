Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле завершились

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом завершились, сообщила пресс-служба Кремля.

Всего переговоры длились свыше 3,5 часов. Кортеж с американской делегацией покинул Кремль и направился в столичный аэропорт.

С российской стороны во встрече принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

С американской стороны – основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Последний впервые принял участие в переговорах между двумя странами.

Переговоры в Кремле начались вечером в четверг, 22 января. Их главной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Также стороны обсудили приглашение России в "Совет мира" по сектору Газа.