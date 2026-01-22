Фото: AP Photo/Alex Brandon

Урегулирование украинского кризиса свелось к обсуждению одного ключевого вопроса. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

"Это (вопрос урегулирования. – Прим. ред.) в буквальном смысле всеобъемлющий вопрос, и я думаю, мы свели его к одному вопросу, что значит, что она (ситуация. – Прим. ред.) разрешима", – сказал политик.

В частности, именно сейчас стороны подошли к финальному этапу разрешения, подчеркнул Уиткофф. Он напомнил, что в начале процесса возникло небольшое недопонимание, из-за которого ему часто приходилось ездить в Москву.

"Но, думаю, было важно туда ездить, потому что сейчас мы находимся на завершающей стадии", – добавил спецпосланник главы Белого дома, выразив оптимизм относительно конечного решения.

Вместе с тем он подтвердил свой скорый визит в российскую столицу, назвав его важным. Отвечая на вопрос о будущих планах, политик заявил о возможности создания беспошлинной зоны на территории Украины.

"Мы провели прошлый вечер, обсуждая восходящую траекторию украинской экономики, думаю, установление беспошлинной зоны в корне изменило бы ситуацию", – привело его слова агентство Reuters.

Владимир Путин ранее подтвердил приезд представителей Соединенных Штатов Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву в четверг, 22 января. По словам главы государства, в ходе встречи они намерены продолжить переговоры по урегулированию на Украине.

Российский лидер уже неоднократно указывал на важность скорейшего мирного урегулирования конфликта. Причем его достижению, по мнению президента, могли бы поспособствовать именно инициативы России по созданию новой, устойчивой и справедливой системы безопасности для Европы и мира.

В свою очередь, и американский лидер Дональд Трамп отмечал желание Путина завершить конфликт на Украине. При этом он говорил, что у него были случаи, когда "уже все было готово", однако украинский президент Владимир Зеленский отказывался от сделки.