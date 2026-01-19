Фото: kremlin.ru

Прекращение гибели людей должно иметь первостепенное значение в украинском конфликте, а не зацикливание на территориальных спорах, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Такое мнение он высказал во время встречи с губернатором Кировской области России Александром Соколовым, передает РИА Новости.

"Надо понимать украинцам: (дело. – Прим. ред.) не в том, что кусочек туда, кусочек сюда этой земли, территории. Все это понятно, это болезненно для любой страны. Но люди разберутся, где им жить", – заявил глава республики, призвав Украину сосредоточиться на этом аспекте, а "не гробить каждый день тысячи и тысячи людей".

Также Лукашенко заявил, что именно сейчас появилась возможность урегулировать кризис.

Владимир Путин ранее указал на важность скорейшего мирного урегулирования конфликта, достижению которого могли бы поспособствовать российские инициативы по созданию новой, устойчивой и справедливой системы безопасности для Европы и мира.

По словам президента, Россия надеется, что Украина поймет необходимость устойчивого мира, который обеспечит безопасность для всех без исключения.