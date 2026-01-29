Форма поиска по сайту

29 января, 16:44

Происшествия

Суд назначил блогеру Екатерине Бивол 60 часов обязательных работ

Фото: depositphotos/andreyuu

Санкт-Петербургский суд приговорил блогера Екатерину Бивол к 60 часам обязательных работ по делу о возбуждении ненависти к людям по национальному и языковому признаку, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Из материалов дела следует, что в октябре 2024 года в телеграм-канале было размещено видео, на котором Бивол в оскорбительной и нецензурной форме высказывалась в адрес киргизов и казахов. Именно этот эпизод и стал основанием для привлечения ее к административной ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ.

В конце октября правоохранительные органы Казахстана объявили блогера в розыск по уголовному делу, а в Киргизии по данному факту начата доследственная проверка.

Ранее Бивол заявила, что отец боксера Дмитрия Бивола, бывшего мужа блогера, напал на нее в присутствии детей. По ее словам, мужчина сделал то, что "делал Бивол всю жизнь", то есть бил девушку в ее "больной нос".

судыпроисшествияшоу-бизнес

