Племянник актрисы Варнавы приговорен к принудительным работам за мошенничество

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gvarnavaaa

Мытищинский городской суд приговорил племянника актрисы Екатерины Варнавы Георгия к принудительным работам по делу о мошенничестве, передает РИА Новости.

"Признать виновным <...>, назначить наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 8 месяцев с удержанием 15% в доход государства", – огласил приговор судья.

В ходе заседания прокурор требовала назначить 2 года условно. При этом сторона защиты заявила, что обвиняемый добровольно возместил потерпевшей материальный ущерб.

По данным следствия, в феврале 2025 года пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся правоохранителем. Он сказал, что с банковской карты женщины якобы был совершен перевод на счет террористической организации.

Для избежания "уголовной ответственности" ей нужно было снять деньги и передать их курьеру, роль которого исполнял Варнава. При попытке обналичить средства сотрудник банка заподозрил аферистов и доложил о ситуации в полицию. В момент передачи подставного пакета с муляжом в 350 тысяч рублей Варнава был задержан. На допросе он сказал, что нашел подработку в одном из мессенджеров.