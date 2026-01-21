Форма поиска по сайту

21 января, 13:11

Происшествия

Создательницу модельного агентства осудили в Москве за мошенничество

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Создательницу модельного агентства Елену Шерипову осудили в Москве за мошенничество, рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Было установлено, что осужденная с соучастниками широко рекламировала услуги по проведению кастингов и обучению моделей, а также заключила договоры на изготовление портфолио и обучение, условия которых выполнять не собирались. Одновременно с этим на потерпевших оформлялись кредиты для оплаты услуг агентства.

После того как договор был заключен, соучастники создавали видимость деятельности – проводили мнимое обучение моделей, организовывали фотосессии якобы для последующего трудоустройства. Кроме того, потерпевших приглашали в закрытый чат, в котором размещались фиктивные объявления о проведении кастингов для моделей в рекламных кампаниях.

Чтобы создать видимость успешного модельного агентства, злоумышленники также приглашали потенциальных клиентов якобы для заключения договора с моделями и проведения кастингов и показывали журналы, в которых размещались фотографии потерпевших.

От преступных действий пострадали 159 человек, сумма ущерба превышает 17 миллионов рублей. Деньги, полученные путем обмана, соучастники распределяли и распоряжались по собственному усмотрению.

Шерипова взята под стражу в зале суда и признана виновной по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Ее приговорили к 3 годам лишения свободы, она будет отбывать наказание в колонии общего режима. С нее также взыскано около 1,6 миллиона рублей в пользу потерпевших.

Отмечается, что осужденная является бывшей первой вице-королевой международного конкурса красоты Queen of the Рlanet.

Ранее правоохранители задержали 22-летнего мужчину, который подозревается в мошенничестве, совершенном против пожилой москвички. Злоумышленники звонили ей, предлагая заменить домофон.

В результате они получили от женщины код из СМС, затем представились сотрудниками полиции и запугали пенсионерку потерей сбережений. Аферисты смогли убедить жертву в необходимости декларирования средств.

судыпроисшествия

