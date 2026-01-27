Гособвинение запросило почти 6 лет колонии для комика Останина

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына (Артемий Останин внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Гособвинение попросило приговорить стендап-комика Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 5 годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, передает РИА Новости из Мещанского суда Москвы.

Также прокурор потребовала назначить штраф в размере 300 тысяч рублей.

В ходе заседания Останин зачитывал ходатайство, в котором требовал признать свой арест незаконным, назначить компенсацию за каждый день содержания под стражей и прекратить уголовное дело.

Судья сделала ему несколько замечаний, которые обвиняемый проигнорировал. Тогда она удалила его из зала и объявила перерыв.

Останин был задержан в марте 2025 года при попытке пересечь границу. Поводом послужили его высказывания в адрес участника спецоперации, сделанные со сцены. Спустя время он принес извинения, уточнив, что не хотел никого оскорблять.

Тем не менее суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте. В обосновании было указано, что обширные связи фигуранта в творческой среде могут оказать давление на потенциальных свидетелей.

Позднее столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Останина. Сам стендап-комик свою вину не признал.