Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы настаивают на использовании Россией "оружия возмездия" и достижении целей в зоне спецоперации. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что заявления, которые сделал 30 января украинский лидер Владимир Зеленский, вновь свидетельствуют о его неадекватности.

"Разрушив государственность Украины и погубив огромное количество ее граждан, просроченный обмылок киевского режима создает новые проблемы для украинцев уже со следующей недели", – сказано в заявлении Володина.

По словам председателя Госдумы, Зеленскому остается только следовать договоренностям Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которые были достигнуты в Анкоридже. Он также напомнил, что российские войска продолжают свое наступление в зоне СВО.

Накануне Трамп попросил Путина, чтобы войска России на неделю воздержались от ударов по Украине. По словам президента США, российский лидер ответил согласием.

Затем появилась информация о якобы достигнутых с Киевом договоренностях об "энергетическом перемирии". Они подразумевают введение моратория на удары по объектам энергетики. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать эти сведения.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Трампа за продвижение этого предложения и уточнил, что Украина ценит усилия партнеров, направленные на защиту мирных граждан.

Президент США добавил, что очень ценит согласие российских властей приостановить удары по Украине. Согласно его утверждению, Россия уже временно перестала наносить удары по Киеву и другим украинским городам.

При этом Зеленский позднее сообщил, что между Россией и Украиной не было прямых переговоров и соглашений о взаимном прекращении ударов по энергообъектам. С его слов, Киев готов поддержать эту инициативу.

