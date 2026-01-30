Форма поиска по сайту

30 января, 11:35

Политика

Зеленский заявил, что не поедет в Москву для переговоров

Фото: ТАСС/AP/Mindaugas Kulbis

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не намерен ехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"Безусловно, невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве", – заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Зеленский может приехать в Москву для личной встречи с Путиным. Российский президент неоднократно сообщал о готовности принять своего украинского коллегу.

При этом Россия готова предоставить Зеленскому гарантии безопасности и создать необходимые условия для работы. Москва не исключает возможности диалога на высшем уровне между Путиным и Зеленским, однако по заявлению Ушакова реализация таких инициатив требует скрупулезной предварительной проработки.

Между тем, по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Зеленский всеми силами пытается сорвать любые переговоры о мире, использует теракты и удары по мирным жителям.

