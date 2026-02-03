В Театре на Юго-Западе пройдет вечер авторской песни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Вечер авторской песни состоится в арт-кафе Театра на Юго-Западе в субботу, 7 февраля, в 21:00. Об этом сообщил портал правительства и мэра Москвы.

Там выступят актеры Антон Белов и Максим Гигенин, музыканты группы "Аракс", а также композитор и поэтесса Анастасия Потоцкая. Билеты можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Зрители услышат песни Потоцкой, Белова и других в исполнении как самих авторов, так и участников "Аракса": Ильи Трофимова, Алексея Кизенкова, Анатолия Абрамова, Олега Зарипова, Вадима Андреева и Александра Лупачика.

Специальным гостем вечера станет Герой России Максим Бахарев. Он прочтет стихи собственного сочинения. Капитан Бахарев – участник СВО, в июле 2024 года был тяжело ранен в ходе боевого задания, защищая свой отряд. Из-за последствий ранения он столкнулся с ампутацией рук и ног. За мужество и героизм в октябре 2024 года он был награжден медалью "Золотая Звезда" Героя РФ.

Группа "Аракс", получившая известность в 70-х, с 1973 года тесно сотрудничает с театром "Ленком Марка Захарова". Музыканты участвовали в создании культовых спектаклей, включая "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Тиль", "Юнона и Авось", а также записывали музыку для кино. В разное время в ее состав входили такие известные исполнители, как Юрий Шахназаров, Александр Буйнов и Евгений Маргулис.

Ранее сообщалось, что Театр на Юго-Западе имеет самый большой репертуар в России. В месяц он проводит около 50 мероприятий, куда входят классические спектакли и эксперименты. Вместе с тем учреждение сотрудничает с японским театром "Тоуэн".