Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские солдаты освободили Поповку в Сумской области, указано в сводке Минобороны РФ.

Контроль над селом удалось установить благодаря действиям военных, служащих в подразделениях группировки войск "Север". Операцию они провели 5 февраля.

Всего за минувшую неделю бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) отбили 8 населенных пунктов, включая Поповку, в зоне проведения СВО. В их числе Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области.

Первый поселок освободили бойцы "Севера", второй – "Юга", третий и четвертый – солдаты "Центра", а последние три – "Востока".

Ранее ВС РФ массированным ударом уничтожили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и объекты энергетики Украины, используемые Киевом в военных целях.

Боевые действия были проведены в ответ на атаки киевского режима по российским гражданским объектам. Комментируя операцию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что военнослужащие РФ всегда наносят удары только по тем целям, которые считают связанными с военным комплексом Украины.

