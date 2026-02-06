Форма поиска по сайту

06 февраля, 12:12

Политика

Российские солдаты освободили Поповку в Сумской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские солдаты освободили Поповку в Сумской области, указано в сводке Минобороны РФ.

Контроль над селом удалось установить благодаря действиям военных, служащих в подразделениях группировки войск "Север". Операцию они провели 5 февраля.

Всего за минувшую неделю бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) отбили 8 населенных пунктов, включая Поповку, в зоне проведения СВО. В их числе Зеленое в Харьковской области, Степановка, Торецкое и Сухецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также Староукраинка, Петровка и Придорожное в Запорожской области.

Первый поселок освободили бойцы "Севера", второй – "Юга", третий и четвертый – солдаты "Центра", а последние три – "Востока".

Ранее ВС РФ массированным ударом уничтожили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и объекты энергетики Украины, используемые Киевом в военных целях.

Боевые действия были проведены в ответ на атаки киевского режима по российским гражданским объектам. Комментируя операцию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что военнослужащие РФ всегда наносят удары только по тем целям, которые считают связанными с военным комплексом Украины.

ВСУ начали покидать позиции в Краснопольском районе Сумской области

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

