Российская армия освободила Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области

Российская армия успешно продвигается на всех участках фронта в зоне проведения СВО. За прошедший день военнослужащие освободили два населенных пункта: Торецкое в Донецкой Народной Республике и Петровку в Запорожской области.

Военные эксперты отмечают высокий темп наступления, итогом уходящей недели стало освобождение 10 населенных пунктов. В районе населенного пункта Орехов российские бойцы близки к формированию котла вокруг вражеских группировок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.