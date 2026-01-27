Форма поиска по сайту

27 января, 07:45

Туризм

Безвизовый режим с Мьянмой для россиян вступил в силу 27 января

Безвизовый режим с Мьянмой для россиян вступил в силу 27 января

Для поездки в Мьянму российским туристам больше не нужна виза с 27 января. Соглашение о взаимной отмене визовых требований власти двух стран подписали осенью 2025 года.

Авиаперевозчик из Мьянмы сообщил, что рассматривает возможность организации прямых полетов из Москвы. Окончательное решение будет зависеть от спроса на направление и готовности инфраструктуры Мьянмы принять увеличенный поток туристов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляПолина Брабец

