Эксперт Мкртчян: приостановка выдачи виз США не затронет большинство россиян

Власти США заявили о приостановке выдачи иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию. Затронет ли это туристов и чего ждать от миграционной политики Вашингтона, разбиралась Москва 24.

Неопределенная пауза

Госдепартамент США вводит паузу в рассмотрении заявлений и выдаче иммиграционных виз для граждан 75 стран с 21 января. В список, как сообщают американские СМИ, входит и Россия.

При этом изначально телеканал Fox News сообщил о приостановке всех типов виз, но позднее уточнил, что ограничения касаются именно иммиграционных документов. Позже официальный представитель Госдепартамента подтвердил это в беседе с ТАСС.

Официальная причина введения паузы, как заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт, – необходимость переоценки иммиграционных процедур.





из заявления Госдепартамента США Госдепартамент будет использовать свои давно существующие полномочия, чтобы признавать потенциальных иммигрантов, которые могут стать бременем для США и злоупотребить щедростью американского народа.

Также власти США отметили, что приостановка выдачи виз действует на неопределенный срок, пока ведомство проводит пересмотр процедур проверки.

По данным министерства внутренней безопасности, за 2025 год из США были депортированы более 2,5 миллиона нелегальных мигрантов. Параллельно Госдепартамент ужесточает контроль за уже выданными документами: как сообщил представитель ведомства Ян Бейтсон, в 2025 году были аннулированы рекордные 100 тысяч виз. Всего на руках у иностранцев, по его словам, находится около 55 миллионов действующих американских виз, которые постоянно перепроверяют.

При этом туристический поток из России в США в последнее время демонстрировал рост. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), за 9 месяцев 2025 года США посетили около 162 тысяч российских граждан, что на 10% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Однако этот объем все еще существенно ниже доковидного уровня 2019 года, когда страну посетили порядка 220 тысяч россиян, добавили в РСТ.

Ничего не изменится?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

При этом, как объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, "на деле ничего сильно и не изменилось".





Артур Мурадян вице-президент АТОР Туризма массового в США и так не было, а квест с получением визы могли позволить немногие заявители. Поэтому хайпа сейчас много будет, а трагедии для наших туристов никакой.

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян подтвердил в беседе с Москвой 24, что решение США о приостановке выдачи иммиграционных виз для граждан РФ на практике имеет довольно узконаправленный характер.

"Количество россиян, ежегодно получающих такие документы для переезда в США, традиционно невелико и исчисляется несколькими сотнями человек. Поэтому для абсолютного большинства граждан это решение не несет никаких практических последствий", – добавил он.

Что касается других категорий, прежде всего туристических виз, их выдача продолжается, добавил Мкртчян.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА Однако в связи с отсутствием консульских услуг по выдаче неиммиграционных виз в Москве, россиянам для подачи документов и прохождения собеседования необходимо обратиться в дипломатические представительства США в других странах.

По мнению эксперта, наиболее логичным и востребованным вариантом для этого стал консульский отдел в Алматы, Казахстан. При этом многие туроператоры и визовые центры наладили процесс сопровождения таких поездок, которые обычно занимают несколько дней.

"Процесс рассмотрения заявок и критерии их одобрения остались прежними. Как показывает статистика прошлого года, уровень отказов по туристическим визам для грамотно подготовленных заявок невелик", – пояснил он.

Решающими факторами по-прежнему являются убедительное подтверждение финансовой состоятельности заявителя (например, выписки со счетов) и его прочных связей с родиной (справка с работы, свидетельства о собственности, семейном положении), которые должны убедить консульского офицера в отсутствии иммиграционных намерений.

Таким образом, несмотря на дополнительный шаг поездку в Алматы, – возможность посетить США с туристическими, деловыми или учебными целями для россиян сохраняется, резюмировал эксперт.

