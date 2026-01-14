Пауза в выдаче виз США для 75 стран коснется только иммиграционных разрешений

Фото: https://legion-media.com/PhotoXPress.ru/Александра Зотова

Приостановка допусков на въезд в США для 75 стран коснется только иммиграционных разрешений, а не всех виз в целом. Данное уточнение американский Госдепартамент предоставил ТАСС.

Вместе с тем внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов подтвердило заявление замглавы пресс-службы Госдепа США Томми Пиготта о том, что данные меры были приняты в целях корректировки процедуры оформления иммиграционных документов.

"Иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена, пока государственный департамент не пересмотрит процедуры оформления иммиграционных документов, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, которые могли бы воспользоваться социальными и общественными льготами", – следует из заявления.

Соответствующее решение было принято 14 января. В силу оно вступит 21-го числа и будет действовать неопределенный срок.

Консульским сотрудникам предписано временно отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до окончания пересмотра процедур проверки и отбора заявителей. Пауза распространится на Россию, Сомали, Афганистан, Бразилию, Иран, Ирак, Египет, Нигерию, Таиланд, Йемен и другие страны.