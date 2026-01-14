Госдепартамент: США не хотят пускать иностранцев, которые станут "обузой" для страны

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

США приостановили прием заявлений на американскую визу для граждан 75 стран в целях корректировки визовой политики и предотвращения въезда людей, которые могут стать "обузой" для страны. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт.

"Госдепартамент будет использовать свои давно полученные полномочия, чтобы не наделять правом (на въезд. – Прим. ред.) потенциальных иммигрантов, которые станут обузой для Соединенных Штатов и воспользуются щедростью американского народа", – приводит слова политика телеканал Fox News.

Уточняется, что речь идет об иностранцах, планирующих использовать социальные выплаты и льготы.

Решение о прекращении оформления виз в США вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок. В список стран, в отношении которых вводится пауза, вошли Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие.

При этом для российских туристов ситуация не станет "трагедией", считают в Ассоциации туроператоров РФ. В организации пояснили, что туризм в США и раньше не был массовым, поэтому данное решение не приведет к серьезным последствиям для путешественников.