16 декабря, 23:40

Политика

США ввели полный запрет на въезд в страну гражданам 7 государств

Фото: ТАСС/EPA/WILL OLIVER

Администрация США полностью запретила въезд на территорию страны для граждан Буркина-Фасо, Нигера, Мали, Южного Судана, Лаоса, Сьерра-Леоне и Сирии. Об этом сообщили в Белом доме.

Кроме того, вводятся частичные ограничения на выдачу виз гражданам 15 стран: Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Кот-д'Ивуара, Доминики, Габона, Гамбии, Малави, Мавритании, Нигерии, Сенегала, Танзании, Тонги, Замбии и Зимбабве.

Вместе с тем Вашингтон решил снять запрет на выдачу неиммиграционных виз для граждан Туркменистана, сохранив при этом приостановку на иммиграционные. В заявлении Белого дома говорится, что власти этой страны конструктивно взаимодействовали с США и продемонстрировали значительный прогресс.

Ранее Госдепартамент США аннулировал визы для ряда легальных мигрантов, которые, по мнению Вашингтона, несут опасность для страны. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что данных мигрантов изначально нельзя было пускать на территорию Штатов.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что основным приоритетом страны в вопросах национальной безопасности является полный контроль над мигрантами. По его словам, на сегодняшний день Штаты имеют самую защищенную границу за всю свою историю.

