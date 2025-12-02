Власти США лишили виз легальных мигрантов, которых сочли опасными для страны

Фото: ТАСС/Zuma

Госдепартамент США аннулировал визы для ряда легальных мигрантов, которые, по мнению Вашингтона, несут опасность для страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью Fox News.

Она подчеркнула, что данных мигрантов изначально нельзя было пускать на территорию Штатов. Госдеп США также значительно ужесточил требования и процедуры проверки для желающих получить визу в Штаты, добавила Левитт.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что приостановит на неопределенный срок миграцию в США людей из стран третьего мира. По его словам, он сделает это, чтобы система страны могла "полностью освободиться".

Глава государства также указал, что отменит все "миллионы нелегальных разрешений" на въезд, которые выдал экс-президент США Джо Байден. Кроме того, Трамп заявил, что собирается выдворить из страны всех, кто попал в Штаты ради убежища.