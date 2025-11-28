Форма поиска по сайту

Новости

Новости

Политика

Трамп назвал главным приоритетом США контроль над мигрантами

Фото: AP Photo/Gregory Bull

Основным приоритетом Соединенных Штатов в вопросах национальной безопасности является полный контроль над мигрантами. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения.

Он добавил, что на сегодняшний день Штаты имеют самую защищенную границу за всю свою историю.

Трамп также прокомментировал борьбу с наркотрафиком из Венесуэлы, пообещав начать действия на суше. Тем не менее он не уточнил каких-либо подробностей.

"Мы собираемся разобраться с этой ситуацией. Мы уже многое делаем. Мы почти остановили, на 85% перекрыли морское направление. Вы, вероятно, заметили, что теперь они не стремятся доставлять наркотики морем, и скоро мы начнем перекрывать им путь по суше", – отметил лидер США, которого цитирует РИА Новости.

Ранее Трамп намекнул, что может использовать Министерство войны в Чикаго для ареста и депортации нелегальных мигрантов. Он опубликовал скриншот чужого поста из социальных сетей, на котором указано: "обожаю запах депортации по утрам" и "Чикаго скоро узнает, почему это Министерство войны".

Тем не менее суд американского штата Иллинойс запретил президенту США размещать бойцов Национальной гвардии в Чикаго.

Новости мира: Трамп призвал ЕС остановить миграцию

политиказа рубежом

